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Кольцово планирует принять порядка 60 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге планирует принять порядка 60 тыс. болельщиков во время чемпионата мираМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге планирует принять порядка 60 тыс. болельщиков во время чемпионата мира2018 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ПАО "Аэропорт Кольцово" Алексей Пискунов.
2018 года.

"<...> ожидается порядка 60 тыс. человек, это 30% от емкости аэропорта. Это не трудно посчитать зная максимальные возможности аэропорта. Даже если будет больше, то у нас есть резерв", - сказал он, уточнив что оценка была дана по специализированной методике до проведения официальной жеребьевки.

Также он добавил, что к проведению матчей чемпионата мира в Кольцово будет увеличено количество кабин паспортного контроля, их общее количество достигнет 45.
Сегодня, 16:25
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