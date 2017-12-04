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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Более 170 турмаршрутов предложат болельщикам ЧМ-2018 в Краснодарском крае
Около 460 достопримечательностей и более 170 туристических маршрутов смогут предложить туроператоры болельщикам в дни ЧМ-2018. Для зарубежных туркомпаний в Сочи в понедельник начался организованный Ростуризмом ознакомительный тур, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
"Около 460 объектов турпоказа, свыше 170 экскурсионных и туристических маршрутов, которые проложены по территориям 26 районов края, доступны для посещения туристов. 4 декабря, иностранные туроператоры своими глазами смогут увидеть достопримечательности олимпийской столицы", - отметили в министерстве.
Зарубежные организаторы поездок для футбольных болельщиков совершат обзорную экскурсию с осмотром курорта, побывают на горнолыжных комплексах Красной Поляны, оценят возможности сочинских отелей.
В 2018 году такой же тур будет организован по городам, где будут тренироваться перед матчами чемпионата мира иностранные сборные - в Анапе и Геленджике.
"Около 460 объектов турпоказа, свыше 170 экскурсионных и туристических маршрутов, которые проложены по территориям 26 районов края, доступны для посещения туристов. 4 декабря, иностранные туроператоры своими глазами смогут увидеть достопримечательности олимпийской столицы", - отметили в министерстве.
Зарубежные организаторы поездок для футбольных болельщиков совершат обзорную экскурсию с осмотром курорта, побывают на горнолыжных комплексах Красной Поляны, оценят возможности сочинских отелей.
В 2018 году такой же тур будет организован по городам, где будут тренироваться перед матчами чемпионата мира иностранные сборные - в Анапе и Геленджике.
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