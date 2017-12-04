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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Отбор волонтеров чемпионата мира завершится в апреле 2018 года
Отбор волонтеров оргкомитета чемпионата мира - 2018 и городских волонтеров, которые будут задействованы во время ЧМ-2018, завершится в феврале и апреле следующего года соответственно, сообщила директор департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова.
"По программе городских волонтеров в некоторых городах еще идет регистрация, а в Самаре и Волгограде она уже закрыта, там почти завершился отбор. В некоторых городах в итоге отбор завершится в апреле. По волонтерам оргкомитета уже давно завершилась регистрация, было подано 170 тысяч заявок, в феврале мы завершим отбор и озвучим результаты.
Заявки поданы из 190 стран, много иностранных волонтеров - около 30% из 170 тысяч. Будут отобраны более 15,5 тысяч волонтеров оргкомитета и примерно 15 тысяч городских волонтеров. Есть планы по каждому городу, но итоговые цифры еще могут меняться", - цитирует Гомзякову ТАСС.
"По программе городских волонтеров в некоторых городах еще идет регистрация, а в Самаре и Волгограде она уже закрыта, там почти завершился отбор. В некоторых городах в итоге отбор завершится в апреле. По волонтерам оргкомитета уже давно завершилась регистрация, было подано 170 тысяч заявок, в феврале мы завершим отбор и озвучим результаты.
Заявки поданы из 190 стран, много иностранных волонтеров - около 30% из 170 тысяч. Будут отобраны более 15,5 тысяч волонтеров оргкомитета и примерно 15 тысяч городских волонтеров. Есть планы по каждому городу, но итоговые цифры еще могут меняться", - цитирует Гомзякову ТАСС.
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