Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:18
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно
17:05
Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой (4)
Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой (4)
14:22
Сборная лучших игроков 19-го тура (4)
Сборная лучших игроков 19-го тура (4)
12:08
Сборная неудачников 19-го тура (2)
Сборная неудачников 19-го тура (2)
Эксплуатация арены "Санкт-Петербург" может составить от 1,3 до 2,8 млрд рублей в год
Эксплуатация стадиона "Санкт-Петербург" может составить от 1,3 до 2,8 млрд рублей в год, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.
"Правительство Санкт-Петербурга одобрило передачу многофункционального футбольного стадиона круглогодичного использования в западной части Крестовского острова футбольному клубу "Зенит" для реконструкции и эксплуатации путем заключения концессионного соглашения. Произведена предварительная оценка стоимости эксплуатации объекта, которая может составить от 1,3 млрд рублей в год (2018 год) до 2,8 млрд рублей в год (2065 год)", - сказали в пресс-службе.
Концессионным соглашением предусматривается реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта в течение 49 лет с момента подписания соглашения, которое должно состояться в ближайшее время.
Общий объем инвестиций, которые концессионер планирует направить в объект, составит 500 млн рублей. Финансирование планируется за счет собственных средств ООО "Зенит-Арена", а также средств единственного участника общества - АО "Футбольный клуб "Зенит". В частности, планируется организация различных типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, всего 9 объектов.
"Правительство Санкт-Петербурга одобрило передачу многофункционального футбольного стадиона круглогодичного использования в западной части Крестовского острова футбольному клубу "Зенит" для реконструкции и эксплуатации путем заключения концессионного соглашения. Произведена предварительная оценка стоимости эксплуатации объекта, которая может составить от 1,3 млрд рублей в год (2018 год) до 2,8 млрд рублей в год (2065 год)", - сказали в пресс-службе.
Концессионным соглашением предусматривается реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта в течение 49 лет с момента подписания соглашения, которое должно состояться в ближайшее время.
Общий объем инвестиций, которые концессионер планирует направить в объект, составит 500 млн рублей. Финансирование планируется за счет собственных средств ООО "Зенит-Арена", а также средств единственного участника общества - АО "Футбольный клуб "Зенит". В частности, планируется организация различных типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, всего 9 объектов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.