Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эксплуатация арены "Санкт-Петербург" может составить от 1,3 до 2,8 млрд рублей в год

Эксплуатация стадиона "Санкт-Петербург" может составить от 1,3 до 2,8 млрд рублей в год, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

"Правительство Санкт-Петербурга одобрило передачу многофункционального футбольного стадиона круглогодичного использования в западной части Крестовского острова футбольному клубу "Зенит" для реконструкции и эксплуатации путем заключения концессионного соглашения. Произведена предварительная оценка стоимости эксплуатации объекта, которая может составить от 1,3 млрд рублей в год (2018 год) до 2,8 млрд рублей в год (2065 год)", - сказали в пресс-службе.

Концессионным соглашением предусматривается реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта в течение 49 лет с момента подписания соглашения, которое должно состояться в ближайшее время.

Общий объем инвестиций, которые концессионер планирует направить в объект, составит 500 млн рублей. Финансирование планируется за счет собственных средств ООО "Зенит-Арена", а также средств единственного участника общества - АО "Футбольный клуб "Зенит". В частности, планируется организация различных типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, всего 9 объектов.
Сегодня, 18:04
Напечатать
9
(4)
№9 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то сомневаюсь, что инфляция за 50 лет будет всего на 110-115%.
Хотя есть вероятность, что немногие смогут проверить эти цифры на практике.
Регистрация: 17.05.2017
№8 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
не критичные деньги. хотя тема была создана как вброс для спартачей
Регистрация: 14.11.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Хитрый Лис
Далеко глядит, баклан. Аж в 2065...

Таков срок концессии- 49 лет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Далеко глядит, баклан. Аж в 2065...
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (2)

100 миллионов в месяц? Не мало. Общественное питание - это хорошо. Однако, и платный туалет тоже бы не помешал. Не забывайте, ведь ещё и бакланов гонять надо.
Регистрация: 30.08.2008
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (0)

Муть какая-то. Как обычно...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: penser (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: sparwik53
Намек болельщикам на стоимость билетов.

Без намеков понятно, что дешевле не станут, у нас не принято понижать цены, потому что все привязано к уровню инфляции (электроэнергия, вода, коммунальные услуги и т.д.).
Регистрация: 16.05.2016
№2 Написал: mospar (Сегодня, 18:19) #
  • 0
  •  (2)

Большая арена и соответственно недешевая эксплуатация.
Регистрация: 20.05.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Намек болельщикам на стоимость билетов.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.