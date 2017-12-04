Завтра будут возобновлены продажи билетов на ЧМ-2018

Завтра в 12:00 по московскому времени возобновятся продажи билетов на чемпионат мира 2018 года.Напомним, что 1 декабря состоялась жеребьевка турнира, на которой все 32 команды были распределены по группам.Болельщики со всего мира смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте ФИФА. Второй этап продаж будет разделен на два периода.Период продаж путем случайной жеребьевки (5 декабря 2017 – 31 января 2018):В рамках данного периода болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подается заявка: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством случайной жеребьевки.Период продаж в порядке живой очереди (13 марта 2018 – 3 апреля 2018):В течение этого времени билеты, не распределенные на предыдущем этапе, будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА. Успешные заявки будут подтверждаться моментально при условии наличия билетов.