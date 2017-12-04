В Москве на Пуйоля напала девушка с резиновым фаллоимитатором (видео)

Москвичка Оксана в одной из столичных гостиниц напала с резиновым фаллоимитатором на бывшего защитника сборной Испании Карлеса Пуйоля.Девушка выполняла задание своего секс-тренера Алекса Лесли. Ей необходимо было найти и соблазнить знаменитость из специального списка Лесли, за это она получила 50 баллов.