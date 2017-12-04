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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборная неудачников 19-го тура (2)
Сборная неудачников 19-го тура (2)
В Москве на Пуйоля напала девушка с резиновым фаллоимитатором (видео)
Москвичка Оксана в одной из столичных гостиниц напала с резиновым фаллоимитатором на бывшего защитника сборной Испании Карлеса Пуйоля.
Девушка выполняла задание своего секс-тренера Алекса Лесли. Ей необходимо было найти и соблазнить знаменитость из специального списка Лесли, за это она получила 50 баллов.
Девушка выполняла задание своего секс-тренера Алекса Лесли. Ей необходимо было найти и соблазнить знаменитость из специального списка Лесли, за это она получила 50 баллов.
На звезду футбола Карлеса Пуйоля напали с резиновым членом Москвичка Оксана выполняла задание своего секс-тренера (того самого, тренировавшего любовника Волочковой). Девушка выследила экс-капитана "Барселоны", прибывшего в столицу на жеребьевку чемпионата мира 2018 года, и атаковала в лифте с фаллосом. За это тренер дал ей 50 баллов, а что уж она с ними будет делать — мы понятия не имеем ????? а вы? ?
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