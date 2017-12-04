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В Москве на Пуйоля напала девушка с резиновым фаллоимитатором (видео)

Москвичка Оксана в одной из столичных гостиниц напала с резиновым фаллоимитатором на бывшего защитника сборной Испании Карлеса Пуйоля.

Девушка выполняла задание своего секс-тренера Алекса Лесли. Ей необходимо было найти и соблазнить знаменитость из специального списка Лесли, за это она получила 50 баллов.

Теги: Пуйоль
Сегодня, 18:27
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7
(3)
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Peticia
мужикам не понять

А ту часть тебя,что ты ставил(а) на невыигрыш Спартака уже оприходовали?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Факел»
мужикам не понять
Регистрация: 14.11.2017
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
всех ***ых страны собирает столица...
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже расстреляли?
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:40) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: lisiitigr
вот из зе щет

das ist sportische Neuigkeiten
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 18:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
вот из зе щет
Регистрация: 13.06.2010
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 18:34) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
млять, ну сколько же у нас дур!
Регистрация: 28.11.2017
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