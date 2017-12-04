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УЕФА на данный момент не имеет конкретных планов по использованию VAR

УЕФА пока не планирует внедрять систему видеоассистентов рефери (VAR) на соревнованиях под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"УЕФА постоянно изучает вопрос того, как совершенствовать свои соревнования. Тема новых технологий (системы определения взятия ворот) долго обсуждалась прежде, чем стала использоваться на Евро-2016 и в Лиге чемпионов. Что касается VAR, то сейчас проводятся различные исследования, УЕФА контролирует их, чтобы понять, может ли эта система работать, не влияя на ход игры. На данный момент у нас нет конкретных планов относительно внедрения VAR в наших соревнованиях", - сказали в пресс-службе.
Сегодня, 20:43
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