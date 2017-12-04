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Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков

Группа представителей иностранных туристических операторов, обеспечивающих приезд болельщиков на матчи чемпионата мира 2018 года в Санкт-Петербург, предложила создать на базе общественных мест специальные пункты, где болельщики из разных стран будут делиться опытом друг с другом. Об этом сообщил ТАСС директор Visit Russia Spain Марлен Родригес.

"Они [представители туроператоров] очень хотят, чтобы были пункты, где собирались бы фанаты, но чтобы там были местные фанаты. Они хотят организовать контакт с российскими фанатами, чтобы они, например, могли устроить вечеринку. Они хотят почувствовать что-то от России", - уточнила Родригес.

Такая идея возникла у представителей туристического бизнеса по итогам информационного тура в Санкт-Петербург, в котором приняли участи гости из Панамы, Коста-Рики, Англии, Швеции и других стран. В течение одного дня они путешествовали по Северной столице и, по словам директора туроператора "Свой ТС" Екатерины Полушкиной - организатора тура, знакомились с туристическим потенциалом города.

"Многие из гостей были в Петербурге впервые и поражены красотой города. Для представителей иностранных туроператоров провели экскурсию по культурным объектам Петербурга - Дворцовой площади, Петропавловской крепости, Исаакиевскому, Казанскому соборам и другим местам. Цель этого тура - как раз познакомить иностранцев с туристическим потенциалом нашего города, чтобы они использовали полученные знания в формировании культурной программы для болельщиков, которые приедут в Петербург", - рассказала Полушкина.
Сегодня, 20:53
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