Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:22
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
19:32
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (5)
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (5)
19:18
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно (1)
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно (1)
17:05
Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой (4)
Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой (4)
14:22
Сборная лучших игроков 19-го тура (6)
Сборная лучших игроков 19-го тура (6)
12:08
Сборная неудачников 19-го тура (2)
Сборная неудачников 19-го тура (2)
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Группа представителей иностранных туристических операторов, обеспечивающих приезд болельщиков на матчи чемпионата мира 2018 года в Санкт-Петербург, предложила создать на базе общественных мест специальные пункты, где болельщики из разных стран будут делиться опытом друг с другом. Об этом сообщил ТАСС директор Visit Russia Spain Марлен Родригес.
"Они [представители туроператоров] очень хотят, чтобы были пункты, где собирались бы фанаты, но чтобы там были местные фанаты. Они хотят организовать контакт с российскими фанатами, чтобы они, например, могли устроить вечеринку. Они хотят почувствовать что-то от России", - уточнила Родригес.
Такая идея возникла у представителей туристического бизнеса по итогам информационного тура в Санкт-Петербург, в котором приняли участи гости из Панамы, Коста-Рики, Англии, Швеции и других стран. В течение одного дня они путешествовали по Северной столице и, по словам директора туроператора "Свой ТС" Екатерины Полушкиной - организатора тура, знакомились с туристическим потенциалом города.
"Многие из гостей были в Петербурге впервые и поражены красотой города. Для представителей иностранных туроператоров провели экскурсию по культурным объектам Петербурга - Дворцовой площади, Петропавловской крепости, Исаакиевскому, Казанскому соборам и другим местам. Цель этого тура - как раз познакомить иностранцев с туристическим потенциалом нашего города, чтобы они использовали полученные знания в формировании культурной программы для болельщиков, которые приедут в Петербург", - рассказала Полушкина.
"Они [представители туроператоров] очень хотят, чтобы были пункты, где собирались бы фанаты, но чтобы там были местные фанаты. Они хотят организовать контакт с российскими фанатами, чтобы они, например, могли устроить вечеринку. Они хотят почувствовать что-то от России", - уточнила Родригес.
Такая идея возникла у представителей туристического бизнеса по итогам информационного тура в Санкт-Петербург, в котором приняли участи гости из Панамы, Коста-Рики, Англии, Швеции и других стран. В течение одного дня они путешествовали по Северной столице и, по словам директора туроператора "Свой ТС" Екатерины Полушкиной - организатора тура, знакомились с туристическим потенциалом города.
"Многие из гостей были в Петербурге впервые и поражены красотой города. Для представителей иностранных туроператоров провели экскурсию по культурным объектам Петербурга - Дворцовой площади, Петропавловской крепости, Исаакиевскому, Казанскому соборам и другим местам. Цель этого тура - как раз познакомить иностранцев с туристическим потенциалом нашего города, чтобы они использовали полученные знания в формировании культурной программы для болельщиков, которые приедут в Петербург", - рассказала Полушкина.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.