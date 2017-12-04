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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Алексей Сорокин: Санкт-Петербург имеет шансы принять матч открытия Евро-2020
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин считает, что у Санкт-Петербурга есть шансы принять матч открытия Евро-2020. Санкт-Петербург поборется за право провести матч открытия с Амстердамом, Брюсселем, Глазго и Римом. Город-хозяин станет известен 7 декабря на исполкоме УЕФА в швейцарском Ньоне.
"Шансы Питера на матч открытия Евро-2020? Трудно сказать. Я хоть и являюсь членом исполкома, но без права голосования. Шансы есть, но конкуренты у нас серьезные", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Шансы Питера на матч открытия Евро-2020? Трудно сказать. Я хоть и являюсь членом исполкома, но без права голосования. Шансы есть, но конкуренты у нас серьезные", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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