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Алексей Сорокин: Санкт-Петербург имеет шансы принять матч открытия Евро-2020

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин считает, что у Санкт-Петербурга есть шансы принять матч открытия Евро-2020. Санкт-Петербург поборется за право провести матч открытия с Амстердамом, Брюсселем, Глазго и Римом. Город-хозяин станет известен 7 декабря на исполкоме УЕФА в швейцарском Ньоне.

"Шансы Питера на матч открытия Евро-2020? Трудно сказать. Я хоть и являюсь членом исполкома, но без права голосования. Шансы есть, но конкуренты у нас серьезные", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
Сегодня, 21:07
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