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Федор Смолов: можно сказать, что с группой на ЧМ-2018 нам повезло

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов считает, что россиянам повезло с жеребьевкой чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова попали в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

- Как вам жеребьевка чемпионата мира? Вы согласны, что группа России - слабейшая из всех восьми?

- Я не могу так сказать, потому что сам вхожу в состав сборной России.

- Но вы согласны, что наша команда обязана выходить в плей-офф? Вот Александр Кержаков считает, что мы уже на 99 процентов там.

- Кстати, я первый гол за сборную России забил с передачи Кержакова. Наверное, если быть объективным, то можно сказать, что с группой нам повезло. Это правда. Могли достаться более сильные соперники. Но проходных матчей на чемпионате мира не бывает! Египет попал на турнир впервые за 28 лет, и для игроков из этой страны это, возможно, единственный шанс. Они сделают все, чтобы показать свой максимум. Плюс на нас будет особая ответственность как на хозяевах.

- С кем до жеребьевки хотелось оказаться в одной группе больше всего?

- С Панамой. С Коста-Рикой...

- То есть со слабыми?

- Ну да. С сильными лучше сыграть в плей-офф. Там любой может обыграть любого.

- А с кем бы не хотелось пересечься?

- С Бразилией. Считаю, она на сегодня сильнее всех.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 00:32
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