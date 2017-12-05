Федор Смолов: можно сказать, что с группой на ЧМ-2018 нам повезло

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов считает, что россиянам повезло с жеребьевкой чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова попали в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.- Я не могу так сказать, потому что сам вхожу в состав сборной России.- Кстати, я первый гол за сборную России забил с передачи Кержакова. Наверное, если быть объективным, то можно сказать, что с группой нам повезло. Это правда. Могли достаться более сильные соперники. Но проходных матчей на чемпионате мира не бывает! Египет попал на турнир впервые за 28 лет, и для игроков из этой страны это, возможно, единственный шанс. Они сделают все, чтобы показать свой максимум. Плюс на нас будет особая ответственность как на хозяевах.- С Панамой. С Коста-Рикой...- Ну да. С сильными лучше сыграть в плей-офф. Там любой может обыграть любого.- С Бразилией. Считаю, она на сегодня сильнее всех.