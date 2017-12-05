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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Таблички на вокзалах Петербурга переведут на английский для болельщиков ЧМ-2018
Навигационные указатели на вокзалах Санкт-Петербурга переведут на английский язык для удобства болельщиков ЧМ-2018. Об этом рассказал заместитель начальника Северо-Западной региональной дирекции пассажирских обустройств Вадим Кузьменко.
"Таблички будут продублированы на английском языке. Часть оборудования уже поступила, на некоторых вокзалах производится монтаж, тексты для навигационных указателей уже готовы", - цитирует Кузьменко ТАСС.
По его словам, в рамках взаимодействия с волонтерскими центрами предполагается также привлечение добровольцев со знанием иностранных языков для помощи болельщикам в ориентировке на вокзалах.
К чемпионату мира с учетом прогнозируемого пассажиропотока зоны досмотра граждан у вокзалов будут увеличены по площади и количеству, рассказал Кузьменко.
"Таблички будут продублированы на английском языке. Часть оборудования уже поступила, на некоторых вокзалах производится монтаж, тексты для навигационных указателей уже готовы", - цитирует Кузьменко ТАСС.
По его словам, в рамках взаимодействия с волонтерскими центрами предполагается также привлечение добровольцев со знанием иностранных языков для помощи болельщикам в ориентировке на вокзалах.
К чемпионату мира с учетом прогнозируемого пассажиропотока зоны досмотра граждан у вокзалов будут увеличены по площади и количеству, рассказал Кузьменко.
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