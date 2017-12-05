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Таблички на вокзалах Петербурга переведут на английский для болельщиков ЧМ-2018

Навигационные указатели на вокзалах Санкт-Петербурга переведут на английский язык для удобства болельщиков ЧМ-2018. Об этом рассказал заместитель начальника Северо-Западной региональной дирекции пассажирских обустройств Вадим Кузьменко.

"Таблички будут продублированы на английском языке. Часть оборудования уже поступила, на некоторых вокзалах производится монтаж, тексты для навигационных указателей уже готовы", - цитирует Кузьменко ТАСС.

По его словам, в рамках взаимодействия с волонтерскими центрами предполагается также привлечение добровольцев со знанием иностранных языков для помощи болельщикам в ориентировке на вокзалах.

К чемпионату мира с учетом прогнозируемого пассажиропотока зоны досмотра граждан у вокзалов будут увеличены по площади и количеству, рассказал Кузьменко.
Сегодня, 16:24
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