Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Возле "Самара Арены" будет разбит английский парк с велодорожками

После ЧМ-2018 возле "Самара Арены" будет организована парковая зона с пешеходными маршрутами, велодорожками и английским парком.

24 ноября была завершена расчистка леса вокруг "Самара Арены". Во время проведения Чемпионата мира эта местность будет закрыта специальным ограждением.

"После окончания мирового первенства лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, превратится в прекрасную парковую зону. Здесь построят пешеходные маршруты, оборудованные навигационной системой, велодорожки, разобьют английский парк, газоны с автополивом, будет организовано наружное освещение и архитектурная подсветка", – заявили в пресс-службе правительства Самарской области.

welcome2018.com
Сегодня, 17:16
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.