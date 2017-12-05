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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Возле "Самара Арены" будет разбит английский парк с велодорожками
После ЧМ-2018 возле "Самара Арены" будет организована парковая зона с пешеходными маршрутами, велодорожками и английским парком.
24 ноября была завершена расчистка леса вокруг "Самара Арены". Во время проведения Чемпионата мира эта местность будет закрыта специальным ограждением.
"После окончания мирового первенства лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, превратится в прекрасную парковую зону. Здесь построят пешеходные маршруты, оборудованные навигационной системой, велодорожки, разобьют английский парк, газоны с автополивом, будет организовано наружное освещение и архитектурная подсветка", – заявили в пресс-службе правительства Самарской области.
welcome2018.com
24 ноября была завершена расчистка леса вокруг "Самара Арены". Во время проведения Чемпионата мира эта местность будет закрыта специальным ограждением.
"После окончания мирового первенства лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, превратится в прекрасную парковую зону. Здесь построят пешеходные маршруты, оборудованные навигационной системой, велодорожки, разобьют английский парк, газоны с автополивом, будет организовано наружное освещение и архитектурная подсветка", – заявили в пресс-службе правительства Самарской области.
welcome2018.com
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