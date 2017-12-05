Возле "Самара Арены" будет разбит английский парк с велодорожками

После ЧМ-2018 возле "Самара Арены" будет организована парковая зона с пешеходными маршрутами, велодорожками и английским парком.24 ноября была завершена расчистка леса вокруг "Самара Арены". Во время проведения Чемпионата мира эта местность будет закрыта специальным ограждением."После окончания мирового первенства лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, превратится в прекрасную парковую зону. Здесь построят пешеходные маршруты, оборудованные навигационной системой, велодорожки, разобьют английский парк, газоны с автополивом, будет организовано наружное освещение и архитектурная подсветка", – заявили в пресс-службе правительства Самарской области.