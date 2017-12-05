Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Около 100 тысяч туристов посетят Екатеринбург во время ЧМ-2018

Около 100 тысяч зарубежных и российских туристов приедут в Екатеринбург во время ЧМ-2018. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий городской администрации Анна Байчибаева.

"Мы ориентируемся на 100 тыс. туристов. В это число входят и иностранные граждане, и жители Челябинска, Тюмени, близлежащих городов, у которых не будет билетов на матч, но они хотят посетить, допустим, фан-зону", - сказала она.

По ее словам, данное количество туристов не является критичным для города, так как они будут пребывать постепенно в течение нескольких недель.

Кроме того, власти города рекомендуют рестораторам перевести меню не только на английский язык, но и на испанский, японский и французский языки.
Сегодня, 18:06
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
В городе будет не пройти, не проехать!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.