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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Около 100 тысяч туристов посетят Екатеринбург во время ЧМ-2018
Около 100 тысяч зарубежных и российских туристов приедут в Екатеринбург во время ЧМ-2018. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий городской администрации Анна Байчибаева.
"Мы ориентируемся на 100 тыс. туристов. В это число входят и иностранные граждане, и жители Челябинска, Тюмени, близлежащих городов, у которых не будет билетов на матч, но они хотят посетить, допустим, фан-зону", - сказала она.
По ее словам, данное количество туристов не является критичным для города, так как они будут пребывать постепенно в течение нескольких недель.
Кроме того, власти города рекомендуют рестораторам перевести меню не только на английский язык, но и на испанский, японский и французский языки.
"Мы ориентируемся на 100 тыс. туристов. В это число входят и иностранные граждане, и жители Челябинска, Тюмени, близлежащих городов, у которых не будет билетов на матч, но они хотят посетить, допустим, фан-зону", - сказала она.
По ее словам, данное количество туристов не является критичным для города, так как они будут пребывать постепенно в течение нескольких недель.
Кроме того, власти города рекомендуют рестораторам перевести меню не только на английский язык, но и на испанский, японский и французский языки.
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