Сергей Карасев: у всех арбитров равные шансы попасть на ЧМ-2018

Судья Сергей Карасев объяснил редкость своих назначений на матчи чемпионата России занятостью на семинарах перед чемпионатом мира 2018 года.Рефери доволен, что попал в число арбитров, которые примут участие в отборочном сборе за право работать на мировом первенстве."Причина того, что я стал редко судить, проста – много семинаров и сборов перед чемпионатом мира-2018. Был очередной шестидневный сбор, до него я работал на матче Лиги Европы. Меня не было в России около 10 дней. Самое главное – я в числе 36 арбитров, которые попали на сбор. У всех равные шансы поехать на чемпионат мира. Окончательное решение примут в январе-феврале", – сказал в эфире программы "Свисток" Карасев.