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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Сергей Карасев: у всех арбитров равные шансы попасть на ЧМ-2018
Судья Сергей Карасев объяснил редкость своих назначений на матчи чемпионата России занятостью на семинарах перед чемпионатом мира 2018 года.
Рефери доволен, что попал в число арбитров, которые примут участие в отборочном сборе за право работать на мировом первенстве.
"Причина того, что я стал редко судить, проста – много семинаров и сборов перед чемпионатом мира-2018. Был очередной шестидневный сбор, до него я работал на матче Лиги Европы. Меня не было в России около 10 дней. Самое главное – я в числе 36 арбитров, которые попали на сбор. У всех равные шансы поехать на чемпионат мира. Окончательное решение примут в январе-феврале", – сказал в эфире программы "Свисток" Карасев.
"Спорт-Экспресс"
Рефери доволен, что попал в число арбитров, которые примут участие в отборочном сборе за право работать на мировом первенстве.
"Причина того, что я стал редко судить, проста – много семинаров и сборов перед чемпионатом мира-2018. Был очередной шестидневный сбор, до него я работал на матче Лиги Европы. Меня не было в России около 10 дней. Самое главное – я в числе 36 арбитров, которые попали на сбор. У всех равные шансы поехать на чемпионат мира. Окончательное решение примут в январе-феврале", – сказал в эфире программы "Свисток" Карасев.
"Спорт-Экспресс"
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