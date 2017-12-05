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Сергей Карасев: у всех арбитров равные шансы попасть на ЧМ-2018

Судья Сергей Карасев объяснил редкость своих назначений на матчи чемпионата России занятостью на семинарах перед чемпионатом мира 2018 года.

Рефери доволен, что попал в число арбитров, которые примут участие в отборочном сборе за право работать на мировом первенстве.

"Причина того, что я стал редко судить, проста – много семинаров и сборов перед чемпионатом мира-2018. Был очередной шестидневный сбор, до него я работал на матче Лиги Европы. Меня не было в России около 10 дней. Самое главное – я в числе 36 арбитров, которые попали на сбор. У всех равные шансы поехать на чемпионат мира. Окончательное решение примут в январе-феврале", – сказал в эфире программы "Свисток" Карасев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карасев
Сегодня, 22:06
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