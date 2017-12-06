В Москве появятся 40 ледяных скульптур в честь сборных ЧМ-2018

Более 40 ледяных скульптур, символов стран — участниц ЧМ-2018, установят в Москве в парке Победы на Поклонной горе. Их объединят в восемь композиций — по количеству групп, на которые разделены 32 сборные команды согласно результатам финальной жеребьевки. В каждую композицию войдут символы четырех стран, которым предстоит сыграть друг с другом. Скульптуры установят в рамках ежегодного новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи". Он пройдет с 29 декабря по 8 января при поддержке Департамента культуры города Москвы."Всего на создание скульптур уйдет две тысячи тонн природного льда. Он «родом» из Байкала, а также из озер Екатеринбурга и Архангельска. Скульптуры каждой страны будут включать в себя несколько символов. Посетители смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов стран-участниц", — рассказал организатор проекта Александр Ковтунец.Так, в одной группе сборной России предстоит сразиться с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Поэтому в скульптурной композиции гости фестиваля увидят караван из Саудовской Аравии, который будет проходить мимо египетских пирамид. По соседству разместятся русские избы и церкви. В композицию войдет и знаменитый уругвайский монумент "Пальцы".В парке ледяных скульптур родину футбола Англию представят уменьшенная копия Биг-Бена и скульптура героя произведений Джонатана Свифта — Лэмюэля Гулливера, а также знаменитый двухэтажный лондонский автобус даблдейкер. Гости фестиваля увидят и высеченный изо льда профиль знаменитого английского сыщика Шерлока Холмса. В одной группе вместе со сборной Англии оказались команды Бельгии, Панамы и Туниса, поэтому в композиции будет представлена и ледяная миниатюра Панамского канала, по которому плывут лодки и корабли, а вдоль него разместятся фигуры экзотических животных. Будет там и типичный старинный бельгийский городок с извилистой мощеной улочкой, по которой проезжает повозка, запряженная лошадьми, и легендарные руины древнего Карфагена из Туниса.В ледовом городе будут соседствовать символы Мексики, Германии, Швеции и Южной Кореи — сборные этих стран сыграют друг с другом в групповом этапе турнира. Рядом с достопримечательностью Мексики, пирамидой Кукулькана из города индейцев майя, можно будет увидеть южнокорейских мастеров тхэквондо, символы немецкой культуры — фигуры композитора Иоганна Себастьяна Баха, а также главного героя произведения писателя Рудольфа Эриха Распе барона Мюнхгаузена, сидящего верхом на ядре. Композицию дополнят персонажи из сказок шведской писательницы Астрид Линдгрен, — Пеппи Длинныйчулок и Карлсон.