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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Число заявок от волонтеров на ЧМ-2018 стало рекордным в истории мундиаля
Количество заявок, поступивших от волонтеров на участие в проведении чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, стало рекордным в истории мундиаля, всего в чемпионате будет задействовано 30 тысяч волонтеров, заявил генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин.
"Волонтерство на крупных событиях, на крупных спортивных событиях, у нас находится на фантастическом уровне. Напомню, что на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в России, мы получили рекордное в истории Чемпионата мира по футболу количество заявок от волонтеров. Всего 30 тысяч волонтеров будут задействованы в организации этого мероприятия следующим летом. И, конечно, от их увлеченности, их энтузиазма, от их приветливых улыбок будет зависеть успех Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Волонтерство на крупных событиях, на крупных спортивных событиях, у нас находится на фантастическом уровне. Напомню, что на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в России, мы получили рекордное в истории Чемпионата мира по футболу количество заявок от волонтеров. Всего 30 тысяч волонтеров будут задействованы в организации этого мероприятия следующим летом. И, конечно, от их увлеченности, их энтузиазма, от их приветливых улыбок будет зависеть успех Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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