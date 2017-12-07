Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: РФС не платил сборной Бразилии за проведение товарищеского матча

РФС не платил Бразильской конфедерации футбола за проведение товарищеского матча сборных, который пройдет 23 марта 2018 года в "Лужниках", заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Ни во сколько не обошелся матч с бразильцами РФС. Есть топовые сборные, которым ты все организуешь, они выставляют сумму сверху, но не просят доход с матчей. Мы такие матчи смогли свести к нулю за счет доходов, так что практически РФС не понес никаких расходов. Нам надо научиться зарабатывать, но мы пока что не Бразилия", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России Сборная Бразилии
Сегодня, 16:57
Напечатать
13
(2)
№13 Написал: SVN (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (2)
online

не уходишь в отставку,ну хотя бы на пару месяцев уйди в отпуск,сколько можно злить людей.
Регистрация: 22.10.2016
№12 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:42) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
это ж ваш первый болельщик...

А Фурсенко - второй. Вы там, как примораживать начинает, не вылезайте из закрытых помещений - у вас обострение мененгита повальное начинается. Мудко с поста главы РФС выкинули случайно не после череды судейских скандалов с липовыми очками, подареными Зине? Например с Локо 7 раз пенальти перебивали, пока не забили наконец, уроды кривоногие laughing


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№11 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:42) #
  • +2
  •  (2)

Мутко очевидно не потопаем. Что-то он знает,что позволяет. А в действительности гробит российский спорт. Я уверен,что Сочинская Олимпиада куплена
Регистрация: 23.09.2008
№10 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (2)

Постоял обтек и дальше рулить футболом! Ни чем не пробьешь таких! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орнитолог
Не звезди, брехло питерское

Ну ты неблагодарный, это ж ваш первый болельщик...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Kytarba,
Регистрация: 17.03.2008
№7 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:17) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не звезди, брехло питерское


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"Ни во сколько не обошелся матч с бразильцами РФС. Есть топовые сборные, которым ты все организуешь, они выставляют сумму сверху"

Две фразы взаимно исключающие друг друга......Попал Мудко ........
Хотя бомжи по другому и не умеют......
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:12) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Вся западная пресса радуется унижению России, а решение разрешить русским выступать под нейтральными цветами трактуется многими, как слабость МОК, и, более того, как помощь в организации "чёрного хода" для Путина. В подобной ситуации не выступать вообще - только радовать их ещё больше. И если желаем порадовать - конечно, надо бойкотировать. А вот если не желаем - надо бы продемонстрировать больше достоинства, то есть, игнорировать запрет. "Я готовился четыре года, я чист, вот результат моей работы, и плевать я не хотел на всю эту вашу возню, обиженника Родченкова, ополоумевших от многолетней безнаказанности чиновников, и прочие движухи. Я выступлю и все порву. А вы меня поддержите". Ещё очень смешно про патриотизм читать. Типа, если выступишь - не патриот. То есть, униженно присесть на корточки из-за окрика и дружно посыпать голову пеплом, с криком, "Я патриот, я гордый", будем считать гражданским поступком? Слушайте, ну это же классическая ситуация из серии "назло соседу съем шнурки". Ну, ешьте. Приятного аппетита.
А, на счёт Мутко, какая разница , будь Хутько, тоже самое было бы..Как это забрать Крым просто так, без крови, без дыма и пожара..теперь вот НАТО призывает Россию, отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии....кто такая пля это Россия, разрушает целебность Грузии, Укр. Сирию всю разрушил.. да они намерены вес мир приватизировать.. ))) что им остаётся делать, санкции, допинги)) Мутко)) Лимпийские чемпионы... ЧМ по футболу в России? Плюс на этот год ещё и выборы президента страны?? Нужен срач и ещё раз срач.. сейчась и за Дзюнко возьмутся, как это так он обижает поклонников Спартака joy
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Пиши явку с повинной, придурок


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
ЧИПУШИЛО ЧМУДКО - БЕГИ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ , ИНТРИГАНТ И РАСХЕТИТЕЛЬ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:04) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это Дебил проснулся !? Мухомор ему в рот!!! засранец !
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 17:01) #
  • +4
  •  (6)

этот де6ил хоть понимает, что одним тем фактом, что он до сих пор глава РФС, он подставляет под удар ЧМ?
Регистрация: 1.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.