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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 открылся в Москве
Центр выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения матчей ЧМ-2018 открылся в Москве, сообщает ТАСС.
Центр располагается по адресу: улица Хамовнический вал, дом 24 (станция метро "Спортивная"). В открытии офиса приняли участие вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, послы ЧМ-2018, бывший нападающий сборной России Александр Кержаков и чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.
"Это важнейший этап подготовки к ЧМ, практически начало турнира, - сказал Мутко. - Прошла жеребьевка, уже все ясно, наступает самый ответственный момент - приобретшие билетов и получение паспортов болельщиков. Он [Fan ID] предполагает много услуг - безвизовый въезд, бесплатное передвижение по нашей стране, по городам. Мы очень рады, что сегодня начинается такая работа, до 80 тысяч уже есть заявок, можно будет получать паспорта, так что призываю всех болельщиков готовиться к чемпионату мира по футболу".
Также в рамках мероприятия был вручен первый паспорт болельщика. Первым обладателем Fan ID стал болельщик "Спартака" Миша Смолин из Москвы. Он имеет врожденную особенность кисти левой руки, в связи с чем ему потребовался протез, который был сделан в красно-белых цветах и с эмблемой "Спартака". Отец Миши с 2005 года коллекционирует футбольные шарфы, в семейной коллекции уже насчитывается более 300 экземпляров.
Центр располагается по адресу: улица Хамовнический вал, дом 24 (станция метро "Спортивная"). В открытии офиса приняли участие вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, послы ЧМ-2018, бывший нападающий сборной России Александр Кержаков и чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.
"Это важнейший этап подготовки к ЧМ, практически начало турнира, - сказал Мутко. - Прошла жеребьевка, уже все ясно, наступает самый ответственный момент - приобретшие билетов и получение паспортов болельщиков. Он [Fan ID] предполагает много услуг - безвизовый въезд, бесплатное передвижение по нашей стране, по городам. Мы очень рады, что сегодня начинается такая работа, до 80 тысяч уже есть заявок, можно будет получать паспорта, так что призываю всех болельщиков готовиться к чемпионату мира по футболу".
Также в рамках мероприятия был вручен первый паспорт болельщика. Первым обладателем Fan ID стал болельщик "Спартака" Миша Смолин из Москвы. Он имеет врожденную особенность кисти левой руки, в связи с чем ему потребовался протез, который был сделан в красно-белых цветах и с эмблемой "Спартака". Отец Миши с 2005 года коллекционирует футбольные шарфы, в семейной коллекции уже насчитывается более 300 экземпляров.
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