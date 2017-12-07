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Виталий Мутко: сегодня уже есть около 80 тысяч заявок на паспорта болельщика

Около 80 тысяч заявок на оформление паспорта болельщика (FAN ID) на ЧМ-2018 уже подано, заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Сегодня уже есть около 80 тысяч заявок на паспорта болельщика. Это не только элемент безопасности, это и элемент дополнительного комфорта, безвизовый въезд в Россию, бесплатное передвижение внутри нашей страны между городами-участниками чемпионата мира. До Нового года такие центры откроются ещё в трёх городах", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 17:21
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