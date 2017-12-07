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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виталий Мутко: сегодня уже есть около 80 тысяч заявок на паспорта болельщика
Около 80 тысяч заявок на оформление паспорта болельщика (FAN ID) на ЧМ-2018 уже подано, заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Сегодня уже есть около 80 тысяч заявок на паспорта болельщика. Это не только элемент безопасности, это и элемент дополнительного комфорта, безвизовый въезд в Россию, бесплатное передвижение внутри нашей страны между городами-участниками чемпионата мира. До Нового года такие центры откроются ещё в трёх городах", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".
"Сегодня уже есть около 80 тысяч заявок на паспорта болельщика. Это не только элемент безопасности, это и элемент дополнительного комфорта, безвизовый въезд в Россию, бесплатное передвижение внутри нашей страны между городами-участниками чемпионата мира. До Нового года такие центры откроются ещё в трёх городах", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".
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