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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Премиальные игроков сборной России на ЧМ-2018 будут зависеть от результатов
Размер вознаграждений футболистов сборной России за выступление на ЧМ-2018 будет зависеть от результатов, которые команда покажет на турнире, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Вопрос материальной мотивация футболистов даже не стоит. У нас есть доходы, которые получаются от матча. Все, что они выиграют, то и получат, ничего свыше.
Наша команда очень мотивирована, она понимает всю ответственность, просто пока, может быть, молодые. Мы стараемся делать так, чтобы все последние игры были против топ-сборных. Сейчас Франция, Бразилия, потом Австрия и уточним у итальянцев, будем ли с ними играть", - цитирует Мутко ТАССю
"Вопрос материальной мотивация футболистов даже не стоит. У нас есть доходы, которые получаются от матча. Все, что они выиграют, то и получат, ничего свыше.
Наша команда очень мотивирована, она понимает всю ответственность, просто пока, может быть, молодые. Мы стараемся делать так, чтобы все последние игры были против топ-сборных. Сейчас Франция, Бразилия, потом Австрия и уточним у итальянцев, будем ли с ними играть", - цитирует Мутко ТАССю
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