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Премиальные игроков сборной России на ЧМ-2018 будут зависеть от результатов

Размер вознаграждений футболистов сборной России за выступление на ЧМ-2018 будет зависеть от результатов, которые команда покажет на турнире, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Вопрос материальной мотивация футболистов даже не стоит. У нас есть доходы, которые получаются от матча. Все, что они выиграют, то и получат, ничего свыше.

Наша команда очень мотивирована, она понимает всю ответственность, просто пока, может быть, молодые. Мы стараемся делать так, чтобы все последние игры были против топ-сборных. Сейчас Франция, Бразилия, потом Австрия и уточним у итальянцев, будем ли с ними играть", - цитирует Мутко ТАССю
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 17:45
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№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюбо снова себе травму нарисует, чтоб бесплатно не играть


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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