Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Кержаков: хочется, чтобы чемпионат мира стал отправной точкой для наших сборных и команд

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что мировое первенство станет отправной точкой для национальных сборных и клубов.

"Уверен, что болельщики будут помогать сборной России. Мне очень хочется, чтобы этот чемпионат стал отправной точкой для наших национальных сборных и футбольных клубов", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах и в 11 городах России.
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 20:41
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
если на нем опозоримся

а ты ждешь чего-то другого?


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
отправной куда?лифт как бы например ездит и вверх и вниз...
если на нем опозоримся....то просто не знаю...я и так особо сборную не смотрю, но думаю при таком раскладе даже те, кто не смотрят игры - вовсе не станут даже думать о таком


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:46) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глагол, ты-то про чемпионаты вообще заткнись, только и умеешь, что перед ними вратарей сборных калечить, а потом в ворота не попадать


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Он и станет отправной точкой ..на самое дно мирового рейтинга.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.