Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная Польши на ЧМ-2018 хочет базироваться в Сочи

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек рассказал, где национальная сборная Польши собирается устроить базу во время ЧМ-2018.

"Мы пока не подписали контракт, но наш приоритет для базирования – Сочи", - цитирует Бонека ТАСС.

Поляки сыграют в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).
Теги: Сборная Польши
Сегодня, 22:36
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Для поляков лучше всего подойдет Смоленск.


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
губу закатайте, хотелки
в призывном порядке.куда скажут - туда и поедете


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.