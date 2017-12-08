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Ростуризм планирует создать бесплатный фотобанк для продвижения городов России к ЧМ-2018

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует создать бесплатный фото- и видеобанк для продвижения городов России за рубежом к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя.

"Центральным событием 2018 года станет чемпионат мира по футболу, в этой связи особо актуальной является задача продвижения туристских возможностей России, как хозяйки мирового футбольного первенства, за рубежом. Мы планируем формирование единого общероссийского фото- и видеобанка с очищенными от авторских прав материалами, которые будут свободно использоваться всеми заинтересованными сторонами. Актуальная задача, которую мы ставим перед собой на следующий год, - упаковать имеющуюся контентную базу и передать зарубежному турбизнесу, работающему в сегменте выездного туризма, чтобы он выступил ретранслятором контента для потребителей", - сказал Куделя.
Сегодня, 06:23
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