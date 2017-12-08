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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вокзалы в городах-организаторах ЧМ-2018 оборудуют зарядками для гаджетов
Железнодорожные вокзалы в городах-организаторах ЧМ-2018 планируется оснастить зарядками для мобильных устройств и навигационными стойками. Об этом welcome2018.com сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.
"Проект, который мы начали в прошлом году - зарядные станции для техники. Большие и малые, в зависимости от пассажиропотока. Такими станциями будут оснащены все вокзалы, принимающие ЧМ-2018. Это будет не только зарядная станция, но и многофункциональное устройство, позволяющее пассажиру связаться с нами", – сказал Вотолевский.
Также он добавил, что, помимо этого, в вестибюлях вокзалов появятся информационные стенды, где сотрудники РЖД будут "оказывать навигационную помощь".
"Проект, который мы начали в прошлом году - зарядные станции для техники. Большие и малые, в зависимости от пассажиропотока. Такими станциями будут оснащены все вокзалы, принимающие ЧМ-2018. Это будет не только зарядная станция, но и многофункциональное устройство, позволяющее пассажиру связаться с нами", – сказал Вотолевский.
Также он добавил, что, помимо этого, в вестибюлях вокзалов появятся информационные стенды, где сотрудники РЖД будут "оказывать навигационную помощь".
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