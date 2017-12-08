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В Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 открылся аэропорт Платов

Новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, построенный в рамках подготовки к ЧМ-2018, начал прием и отправку регулярных и чартерных рейсов. Первый самолет приземлился в Платове в четверг в 11:00 мск. Рейс из московского аэропорта Внуково выполнила авиакомпания "Победа", сообщает welcome2018.com.

Обратно в Москву воздушное судно отправилось в 12:00. По информации пресс-службы аэропорта, также в этот день воздушная гавань приняла и отправила лайнеры других перевозчиков в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Екатеринбург, Новосибирск, Симферополь, Тель-Авив, Тбилиси и Ереван.

Ранее сообщалось, что с 11:00 7 декабря в Платов переведены все рейсы, ранее выполнявшиеся в международном аэропорту Ростова-на-Дону.

"Перевод обслуживания авиакомпаний и пассажиров из одного аэропорта в другой, расположенный на расстоянии 30 км от Ростова-на-Дону, впервые в истории отечественной авиации производится без перерыва в выполнении полетов", – отметили в пресс-службе Платова.?
Сегодня, 16:30
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