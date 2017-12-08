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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Матчи ЧМ-2018 будут бесплатно показаны на стене киноцентра "Большой" в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону смогут смотреть прямые трансляции всех матчей ЧМ-2018 на территории киноцентра "Большой", сообщил welcome2018.com инвестор проекта Андранник Данелян.
"На территории киноцентра "Большой" на панорамном экране, который находится на эксплуатируемой кровле крытой парковки, можно будет посмотреть практически все прямые трансляции не только игр, которые будут в Ростове-на-Дону, но и всех матчей Чемпионата мира по футболу", – сказал Данелян.
Площадка Фестиваля болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону будет расположена в двух километрах от киноцентра "Большой", на Театр
"На территории киноцентра "Большой" на панорамном экране, который находится на эксплуатируемой кровле крытой парковки, можно будет посмотреть практически все прямые трансляции не только игр, которые будут в Ростове-на-Дону, но и всех матчей Чемпионата мира по футболу", – сказал Данелян.
Площадка Фестиваля болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону будет расположена в двух километрах от киноцентра "Большой", на Театр
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