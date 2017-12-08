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Прямую трансляцию жеребьевки ЧМ-2018 в YouTube посмотрели более 2 миллионов раз

Прямую трансляцию жеребьевки группового этапа чемпионата мира ЧМ-2018 из Государственного Кремлевского дворца, которая велась на YouTube, посмотрели более 2 миллионов раз, передает пресс-служба ФИФА.

Сообщение об итогах жеребьевки чемпионата мира в Facebook просмотрели более 20 миллионов раз. Сообщение в Instagram собрало более 320 тысяч лайков, в Twitter - более 52 тысяч ретвитов.
Сегодня, 22:08
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