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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Прямую трансляцию жеребьевки ЧМ-2018 в YouTube посмотрели более 2 миллионов раз
Прямую трансляцию жеребьевки группового этапа чемпионата мира ЧМ-2018 из Государственного Кремлевского дворца, которая велась на YouTube, посмотрели более 2 миллионов раз, передает пресс-служба ФИФА.
Сообщение об итогах жеребьевки чемпионата мира в Facebook просмотрели более 20 миллионов раз. Сообщение в Instagram собрало более 320 тысяч лайков, в Twitter - более 52 тысяч ретвитов.
Сообщение об итогах жеребьевки чемпионата мира в Facebook просмотрели более 20 миллионов раз. Сообщение в Instagram собрало более 320 тысяч лайков, в Twitter - более 52 тысяч ретвитов.
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