Футболист сборной Исландии попросит Месси привезти 23 футболки на матч ЧМ-2018

Защитник сборной Исландии Диего Йоханнессон поделился ожиданиями от матча со сборной Аргентины на чемпионате мира 2018 года в России."Если говорить о всей команде Аргентины, то ее слабейшей стороной является игра в обороне. Думаю, что Аргентина будет владеть мячом в матче с Исландией, а мы будем пытаться им в этом помешать", — цитирует Йоханнессона испанское издание Marca.Кроме того, исландский футболист заявил, что попросит нападающего Аргентины Лионеля Месси подготовить 23 футболки к очному матчу, чтобы каждый игрок сборной Исландии смог заполучить ее."Встреча с Месси на поле меня немного пугает, ведь это лучший игрок мира. Тем не менее я рад, поскольку игра против него — исторический момент для нашей команды.Без сомнений, все игроки сборной Исландии, включая меня, захотят его футболку на память после матча. Наверняка он отдаст футболку первому, кто об этом попросит. Однако я попрошу его приготовить 23 футболки, чтобы их хватило на всех игроков в заявке сборной Исландии", — сказал Йоханнессон.