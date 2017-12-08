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Футболист сборной Исландии попросит Месси привезти 23 футболки на матч ЧМ-2018

Защитник сборной Исландии Диего Йоханнессон поделился ожиданиями от матча со сборной Аргентины на чемпионате мира 2018 года в России.

"Если говорить о всей команде Аргентины, то ее слабейшей стороной является игра в обороне. Думаю, что Аргентина будет владеть мячом в матче с Исландией, а мы будем пытаться им в этом помешать", — цитирует Йоханнессона испанское издание Marca.

Кроме того, исландский футболист заявил, что попросит нападающего Аргентины Лионеля Месси подготовить 23 футболки к очному матчу, чтобы каждый игрок сборной Исландии смог заполучить ее.

"Встреча с Месси на поле меня немного пугает, ведь это лучший игрок мира. Тем не менее я рад, поскольку игра против него — исторический момент для нашей команды.

Без сомнений, все игроки сборной Исландии, включая меня, захотят его футболку на память после матча. Наверняка он отдаст футболку первому, кто об этом попросит. Однако я попрошу его приготовить 23 футболки, чтобы их хватило на всех игроков в заявке сборной Исландии", — сказал Йоханнессон.

"Газета.ру"
Теги: Месси Сборная Исландии Сборная Аргентины
Вчера, 23:26
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