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ФИФА получит от WADA новые данные о нарушениях в российском футболе

ФИФА получит новые данные от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушениях в российском футболе, сообщает The Associated Press.

На собрании WADA, которое состоится 14 декабря, международные федерации будут проинформированы о новых сведениях о нарушении антидопинговых правил.

Ранее вице-премьер России по вопросам спорта, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заверил, что отстранение национальной сборной от Олимпиады-2018 никак не повлияет на подготовку к чемпионату мира в России.

"Газета.ру"
Сегодня, 06:08
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