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Москва Локомотив
Москва Краснодар
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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
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Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
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У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
К ЧМ-2018 в Татарстане организуют языковые курсы для гидов
Для гидов-экскурсоводов Казани к чемпионату мира планируется организовать курсы по изучению английского, немецкого, испанского, китайского и арабского языков.
Курировать этот вопрос будет Государственный комитет Республики Татарстан по туризму.
"Задача – показать все богатство страны, регионов, традиции гостеприимства, нашу культуру, кухню, инфраструктуру, чтобы через это событие и страна, и Татарстан открылись миру", – сказал председатель Госкомитета Сергей Иванов.
welcome2018.com
Курировать этот вопрос будет Государственный комитет Республики Татарстан по туризму.
"Задача – показать все богатство страны, регионов, традиции гостеприимства, нашу культуру, кухню, инфраструктуру, чтобы через это событие и страна, и Татарстан открылись миру", – сказал председатель Госкомитета Сергей Иванов.
welcome2018.com
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