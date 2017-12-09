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К ЧМ-2018 в Татарстане организуют языковые курсы для гидов

Для гидов-экскурсоводов Казани к чемпионату мира планируется организовать курсы по изучению английского, немецкого, испанского, китайского и арабского языков.

Курировать этот вопрос будет Государственный комитет Республики Татарстан по туризму.

"Задача – показать все богатство страны, регионов, традиции гостеприимства, нашу культуру, кухню, инфраструктуру, чтобы через это событие и страна, и Татарстан открылись миру", – сказал председатель Госкомитета Сергей Иванов.

welcome2018.com
Сегодня, 17:04
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