К ЧМ-2018 в Татарстане организуют языковые курсы для гидов

Для гидов-экскурсоводов Казани к чемпионату мира планируется организовать курсы по изучению английского, немецкого, испанского, китайского и арабского языков.Курировать этот вопрос будет Государственный комитет Республики Татарстан по туризму."Задача – показать все богатство страны, регионов, традиции гостеприимства, нашу культуру, кухню, инфраструктуру, чтобы через это событие и страна, и Татарстан открылись миру", – сказал председатель Госкомитета Сергей Иванов.