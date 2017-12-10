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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
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Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (30)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (30)
Бранислав Иванович: для Сербии этот чемпионат мира будет как домашний
Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович отметил, что его команде досталась непростая группа на чемпионате мира-2018.
"Очень серьезная и тяжелая группа. Мы попали туда из четвертой корзины, так что выбора особенного не было. Конечно, Бразилия – фаворит в нашей группе и не только в ней. Они всегда являются одними из главных претендентов на титул чемпиона мира. Швейцария – очень серьезная команда, которая проиграла только в одном матче в отборочном цикле. Коста-Рика – команда, которая всегда играет хорошо с лучшим соперником, чем они. Многое зависит для нас от первой игры как раз с Коста-Рикой. Она определит, что и как будет дальше. Мы надеемся, что у нас все получится. Тем более, для Сербии этот чемпионат будет как домашний", - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенита".
"Очень серьезная и тяжелая группа. Мы попали туда из четвертой корзины, так что выбора особенного не было. Конечно, Бразилия – фаворит в нашей группе и не только в ней. Они всегда являются одними из главных претендентов на титул чемпиона мира. Швейцария – очень серьезная команда, которая проиграла только в одном матче в отборочном цикле. Коста-Рика – команда, которая всегда играет хорошо с лучшим соперником, чем они. Многое зависит для нас от первой игры как раз с Коста-Рикой. Она определит, что и как будет дальше. Мы надеемся, что у нас все получится. Тем более, для Сербии этот чемпионат будет как домашний", - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенита".
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