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Бранислав Иванович: для Сербии этот чемпионат мира будет как домашний

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович отметил, что его команде досталась непростая группа на чемпионате мира-2018.

"Очень серьезная и тяжелая группа. Мы попали туда из четвертой корзины, так что выбора особенного не было. Конечно, Бразилия – фаворит в нашей группе и не только в ней. Они всегда являются одними из главных претендентов на титул чемпиона мира. Швейцария – очень серьезная команда, которая проиграла только в одном матче в отборочном цикле. Коста-Рика – команда, которая всегда играет хорошо с лучшим соперником, чем они. Многое зависит для нас от первой игры как раз с Коста-Рикой. Она определит, что и как будет дальше. Мы надеемся, что у нас все получится. Тем более, для Сербии этот чемпионат будет как домашний", - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенита".
Теги: Иванович Сборная Сербии
Сегодня, 12:23
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