Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Визит делегации УЕФА в Крым состоится в 2018 году

Визит делегации УЕФА в Крым перенесен на 2018 год, сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

Ранее сообщалось, что визит делегации УЕФА в регион предполагался в октябре 2017 года.

"Визит делегации УЕФА переносится на следующий год, но пока примерной даты их приезда нет. На этот визит мы очень надеемся", - цитирует Ветоху ТАСС.

Предполагается, что в ходе визита члены делегации должны осмотреть места, которые намечаются для обустройства футбольных полей, после чего будет принято решение о выделении финансирования со стороны УЕФА. Речь идет об €1 млн для развития футбола в Крыму.
Сегодня, 13:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.