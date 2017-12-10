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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Визит делегации УЕФА в Крым состоится в 2018 году
Визит делегации УЕФА в Крым перенесен на 2018 год, сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.
Ранее сообщалось, что визит делегации УЕФА в регион предполагался в октябре 2017 года.
"Визит делегации УЕФА переносится на следующий год, но пока примерной даты их приезда нет. На этот визит мы очень надеемся", - цитирует Ветоху ТАСС.
Предполагается, что в ходе визита члены делегации должны осмотреть места, которые намечаются для обустройства футбольных полей, после чего будет принято решение о выделении финансирования со стороны УЕФА. Речь идет об €1 млн для развития футбола в Крыму.
Ранее сообщалось, что визит делегации УЕФА в регион предполагался в октябре 2017 года.
"Визит делегации УЕФА переносится на следующий год, но пока примерной даты их приезда нет. На этот визит мы очень надеемся", - цитирует Ветоху ТАСС.
Предполагается, что в ходе визита члены делегации должны осмотреть места, которые намечаются для обустройства футбольных полей, после чего будет принято решение о выделении финансирования со стороны УЕФА. Речь идет об €1 млн для развития футбола в Крыму.
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