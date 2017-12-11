Телетрансляцию жеребьевки ЧМ-2018 посмотрели почти 4 млн россиян

Телевизионную трансляцию жеребьевки группового этапа ЧМ-2018 посмотрели в среднем почти 4 миллиона россиян.Жеребьевка финального турнира чемпионата мира прошла 1 декабря в Кремле, 32 команды-участницы узнали своих соперников. Прямую трансляцию церемонии провел Первый канал.По результатам исследования, аудитория телетрансляции – среднее количество человек, смотревших жеребьевку - составила 3 849 677 россиян старше 18 лет.Общий охват - количество человек, смотревших трансляцию не менее одной минуты - составил 8 026 846 совершеннолетних жителей России.