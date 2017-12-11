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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Телетрансляцию жеребьевки ЧМ-2018 посмотрели почти 4 млн россиян
Телевизионную трансляцию жеребьевки группового этапа ЧМ-2018 посмотрели в среднем почти 4 миллиона россиян.
Жеребьевка финального турнира чемпионата мира прошла 1 декабря в Кремле, 32 команды-участницы узнали своих соперников. Прямую трансляцию церемонии провел Первый канал.
По результатам исследования, аудитория телетрансляции – среднее количество человек, смотревших жеребьевку - составила 3 849 677 россиян старше 18 лет.
Общий охват - количество человек, смотревших трансляцию не менее одной минуты - составил 8 026 846 совершеннолетних жителей России.
РИА
Жеребьевка финального турнира чемпионата мира прошла 1 декабря в Кремле, 32 команды-участницы узнали своих соперников. Прямую трансляцию церемонии провел Первый канал.
По результатам исследования, аудитория телетрансляции – среднее количество человек, смотревших жеребьевку - составила 3 849 677 россиян старше 18 лет.
Общий охват - количество человек, смотревших трансляцию не менее одной минуты - составил 8 026 846 совершеннолетних жителей России.
РИА
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