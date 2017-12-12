В Калининграде открылся первый пятизвездочный отель, построенный к ЧМ-2018

В Калининграде открылся первый пятизвездочный отель, построенный к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Гостиница Crystal House Suite Hotel & SPA расположилась в самом центре города на берегу Нижнего озера.Как рассказали в пресс-службе отеля, комплекс располагает 69 номерами категории "сьют" площадью от 75 м? и двумя пентхаусами. Каждый из пентхаусов имеет площадь 300 м? и открытую террасу такой же площади. Из окон всех номеров открываются виды на озеро и исторический центр города. На первом этаже отеля находятся лобби-бар, ресторан и SPA-центр с бассейном и тренажерным залом. Кухню возглавляет бренд-шеф Андрей Коробяк, за плечами которого работа в лучших ресторанах Франции, Нью-Йорка и Москвы.В Калининграде также продолжается строительство еще двух гостиниц к турниру. Введение объектов в эксплуатацию запланировано на март-апрель 2018 года. С появлением новых отелей номерной фонд в регионе увеличится на 389 мест.Сейчас в регионе открыто 224 классифицированных отелей и хостелов, которые могут единовременно предоставить около 11,5 тысяч мест. Летом Калининград примет четыре матча группового этапа Чемпионата мира.