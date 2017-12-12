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Московским таксистам порекомендовали выучить английский язык к ЧМ-2018

Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в начале 2018 года таксомоторные компании столицы смогут получить аккредитацию для работы во время предстоящего в России чемпионата мира. Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи турнира.

"Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места.

Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок. Наша цель — исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами", — цитирует Ликсутова пресс-служба столичной мэрии.
Сегодня, 20:50
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№2 Написал: fd65 (Сегодня, 21:04) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Х#я себе английский! На узбекском с гостями мундиаля общаться будут....))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Ага, английский минуя русский.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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