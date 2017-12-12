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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Московским таксистам порекомендовали выучить английский язык к ЧМ-2018
Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в начале 2018 года таксомоторные компании столицы смогут получить аккредитацию для работы во время предстоящего в России чемпионата мира. Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи турнира.
"Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места.
Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок. Наша цель — исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами", — цитирует Ликсутова пресс-служба столичной мэрии.
"Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места.
Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок. Наша цель — исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами", — цитирует Ликсутова пресс-служба столичной мэрии.
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