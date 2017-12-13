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Более 500 англоязычных гидов будет работать в Нижегородской области во время ЧМ-2018

И.о.заместителя Губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что к ЧМ-2018 появится свыше 500 англоязычных гидов, которые будут работать с гостями региона.

"Свыше 500 англоязычных гидов будут работать по всей Нижегородской области во время Чемпионата мира. Среди них будет около 50 трехязычных гидов, еще около 20 будут с русским и китайским языками", - цитирует Сватковского welcome2018.com.

Он добавил, что гиды будут работать в первую очередь в центре Нижнего Новгорода возле Нижегородского кремля, на популярной пешеходной Большой Покровской улице и на площади Горького.

"Для удобства туристов, приезжающих на игры Чемпионата мира по футболу в Нижний Новгород, мы разработаем мобильное приложение. Работа над ним уже идет",- отметил Сватковский.
Сегодня, 16:19
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