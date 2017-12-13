Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
08:51
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Более 500 англоязычных гидов будет работать в Нижегородской области во время ЧМ-2018
И.о.заместителя Губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что к ЧМ-2018 появится свыше 500 англоязычных гидов, которые будут работать с гостями региона.
"Свыше 500 англоязычных гидов будут работать по всей Нижегородской области во время Чемпионата мира. Среди них будет около 50 трехязычных гидов, еще около 20 будут с русским и китайским языками", - цитирует Сватковского welcome2018.com.
Он добавил, что гиды будут работать в первую очередь в центре Нижнего Новгорода возле Нижегородского кремля, на популярной пешеходной Большой Покровской улице и на площади Горького.
"Для удобства туристов, приезжающих на игры Чемпионата мира по футболу в Нижний Новгород, мы разработаем мобильное приложение. Работа над ним уже идет",- отметил Сватковский.
"Свыше 500 англоязычных гидов будут работать по всей Нижегородской области во время Чемпионата мира. Среди них будет около 50 трехязычных гидов, еще около 20 будут с русским и китайским языками", - цитирует Сватковского welcome2018.com.
Он добавил, что гиды будут работать в первую очередь в центре Нижнего Новгорода возле Нижегородского кремля, на популярной пешеходной Большой Покровской улице и на площади Горького.
"Для удобства туристов, приезжающих на игры Чемпионата мира по футболу в Нижний Новгород, мы разработаем мобильное приложение. Работа над ним уже идет",- отметил Сватковский.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.