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Андрей Сметанин: считаю Лунева более сильным голкипером, чем Акинфеев и Селихов

Бывший вратарь "Спартака" Андрей Сметанин считает, что сборная России без проблем выйдет из группы на ЧМ-2018.

"Нужно обязательно выходить из группы, потому что наша команда давно этого не делала. А там уже смотреть, какой соперник попадется. Что касается группы, считаю, что трудно придется с Уругваем. Все-таки в Египте один Салах выделяется, а у Уругвая таких футболистов больше. Тем не менее, думаю, наши ребята без проблем выйдут из такой группы. Кто из футболистов сборной России может стать открытием чемпионата мира? Мне кажется, что наибольшие шансы на это имеют вратари, не знаю, кто будет основным. Но если представится шанс играть Селихову или Луневу, они вполне могут выстрелить. А вообще я считаю Лунева более сильным голкипером, чем Акинфеев и Селихов. А из полевых футболистов отмечу в первую очередь Зобнина. Не удивлюсь, если хорошо себя проявят Кокорин и Смолов", – цитирует Сметанина "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:08
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8
(4)
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На сегодняшний день это три равноценных голкипера, кто из них лучше вопрос исключительно вкусовщины .
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 17:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Quincy
не для кого не новость что Беленов,Лунев,Селихов на сегодняшний день сильнее Акинфеева

Не был бы так категоричен. Конифей реально хорош, и в том, что ЦСКА еще за что-то борется, большей частью его заслуга. Лунев и Селихов тоже в порядке. Селихову, пожалуй, только еще малек заматереть для сборной.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№6 Написал: N-52 (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Известный и заслуженный кипер. Да , Зобнин, очень интересен.
Регистрация: 13.08.2012
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы что и как не считал , место Акинфеева в воротах- безоговоочно . Да и " тащит " он дохера , если честно . Без него кони бы сейчас стояли в таблице ниже .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:31) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Rasmuz
Это бывший вратарь Динамо. В Спартаке он только лавку полировал.

Спартак - это бренд!Поэтому игрок,хоть на день оказавшийся в составе команды(даже если он не выходил на поле) будет называть себя бывшим игроком Спартака. Примеров-то пруд пруди.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
тоже самое говорили про Алжир и слабую группы, а даже из нее не смогли выйти, так что не надо сейчас шапкозакидательством заниматься
Регистрация: 9.06.2011
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
не для кого не новость что Беленов,Лунев,Селихов на сегодняшний день сильнее Акинфеева,но сборная будет упорно плясать на граблях
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:11) #
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  •  (5)
online

Это бывший вратарь Динамо. В Спартаке он только лавку полировал.
Регистрация: 29.08.2017
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