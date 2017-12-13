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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
08:51
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Андрей Сметанин: считаю Лунева более сильным голкипером, чем Акинфеев и Селихов
Бывший вратарь "Спартака" Андрей Сметанин считает, что сборная России без проблем выйдет из группы на ЧМ-2018.
"Нужно обязательно выходить из группы, потому что наша команда давно этого не делала. А там уже смотреть, какой соперник попадется. Что касается группы, считаю, что трудно придется с Уругваем. Все-таки в Египте один Салах выделяется, а у Уругвая таких футболистов больше. Тем не менее, думаю, наши ребята без проблем выйдут из такой группы. Кто из футболистов сборной России может стать открытием чемпионата мира? Мне кажется, что наибольшие шансы на это имеют вратари, не знаю, кто будет основным. Но если представится шанс играть Селихову или Луневу, они вполне могут выстрелить. А вообще я считаю Лунева более сильным голкипером, чем Акинфеев и Селихов. А из полевых футболистов отмечу в первую очередь Зобнина. Не удивлюсь, если хорошо себя проявят Кокорин и Смолов", – цитирует Сметанина "Спорт-Экспресс".
"Нужно обязательно выходить из группы, потому что наша команда давно этого не делала. А там уже смотреть, какой соперник попадется. Что касается группы, считаю, что трудно придется с Уругваем. Все-таки в Египте один Салах выделяется, а у Уругвая таких футболистов больше. Тем не менее, думаю, наши ребята без проблем выйдут из такой группы. Кто из футболистов сборной России может стать открытием чемпионата мира? Мне кажется, что наибольшие шансы на это имеют вратари, не знаю, кто будет основным. Но если представится шанс играть Селихову или Луневу, они вполне могут выстрелить. А вообще я считаю Лунева более сильным голкипером, чем Акинфеев и Селихов. А из полевых футболистов отмечу в первую очередь Зобнина. Не удивлюсь, если хорошо себя проявят Кокорин и Смолов", – цитирует Сметанина "Спорт-Экспресс".
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