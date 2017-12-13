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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Два миллиона билетов на ЧМ-2018 запрошено в ходе второго этапа продаж
Болельщики подали два миллиона заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018 за неделю после старта второго этапа продаж.
Второй этап продаж стартовал 5 декабря и продлится до 3 апреля 2018 года, он будет разделен на два периода, с 5 декабря по 31 января болельщики могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. В рамках данного периода болельщики смогут подавать заявки на все игры турнира, кроме матча открытия и финала.
Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 12 марта 2018 года. Второй период второго этапа продаж начнется 13 марта и завершится 3 апреля, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. Заявки будут обрабатываться в режиме реального времени - приобретение билета будет подтверждено в тот же момент.
ФИФА
Второй этап продаж стартовал 5 декабря и продлится до 3 апреля 2018 года, он будет разделен на два периода, с 5 декабря по 31 января болельщики могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. В рамках данного периода болельщики смогут подавать заявки на все игры турнира, кроме матча открытия и финала.
Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 12 марта 2018 года. Второй период второго этапа продаж начнется 13 марта и завершится 3 апреля, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. Заявки будут обрабатываться в режиме реального времени - приобретение билета будет подтверждено в тот же момент.
ФИФА
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