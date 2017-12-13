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Сергей Прядкин: ориентировочная дата исполкома РФС - 26 декабря

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что заседание исполкома Российского футбольного союза ориентировочно назначено на 26 декабря.

"Ориентировочная дата исполкома - 26 декабря. Повестка будет опубликована на сайте РФС", - цитирует Прядкина ТАСС.

На ближайшем исполкоме РФС, как планируются, будет обсужден и утвержден ряд мер, который направлен защиту доморощенных игроков. Такие шаги предполагает стратегия развития вида спорта до 2030 года. Изменения могут коснуться, в частности, лимита на легионеров.
Теги: Прядкин
Сегодня, 18:06
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