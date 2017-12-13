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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Прядкин: ориентировочная дата исполкома РФС - 26 декабря
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что заседание исполкома Российского футбольного союза ориентировочно назначено на 26 декабря.
"Ориентировочная дата исполкома - 26 декабря. Повестка будет опубликована на сайте РФС", - цитирует Прядкина ТАСС.
На ближайшем исполкоме РФС, как планируются, будет обсужден и утвержден ряд мер, который направлен защиту доморощенных игроков. Такие шаги предполагает стратегия развития вида спорта до 2030 года. Изменения могут коснуться, в частности, лимита на легионеров.
"Ориентировочная дата исполкома - 26 декабря. Повестка будет опубликована на сайте РФС", - цитирует Прядкина ТАСС.
На ближайшем исполкоме РФС, как планируются, будет обсужден и утвержден ряд мер, который направлен защиту доморощенных игроков. Такие шаги предполагает стратегия развития вида спорта до 2030 года. Изменения могут коснуться, в частности, лимита на легионеров.
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