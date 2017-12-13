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Джефферсон Фарфан: слава богу, во время чемпионата мира-2018 не будет так холодно

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан выразил надежду, что ЧМ станет для перуанцев важным событием.

– Сборная Перу скоро выступит на чемпионате мира в России. Очевидно, что вас включат в заявку на турнир. Какой совет вы дадите своим товарищам по команде и что вы рассказываете им о России?

– Списки пока еще не сформированы. Мы делаем все, чтобы попасть в команду. Очень многие футболисты хотят поехать на чемпионат мира, все будут бороться за место в составе. Поэтому каждому следует тренироваться как можно больше, чтобы достойно представлять нашу страну. А моим друзьям я рассказал о том, что здесь очень холодно. Слава богу, во время мундиаля не будет так морозно, ведь он пройдет летом. Именно об этом я с ними больше всего и разговаривал.

– В начале декабря СМИ сообщили, что лишь ваша сборная до сих пор не выбрала базу на чемпионате мира. Вы как-то помогаете федерации футбола Перу в этом вопросе?

– Нет, этим федерация занимается сама. Я всего лишь футболист. Мое дело – играть в футбол, а федерация решает остальные вопросы.

– Как в Перу отреагировали на итоги жеребьевки финальной части чемпионата мира?

– Мы понимали, что в группе нам может достаться любой соперник, везде могут быть сильные оппоненты. На этот раз нам выпало играть с Францией. На ее месте могла быть Германия или Бразилия. Нам остается только играть как можно лучше. Мы надеемся, что этот мундиаль станет для нашей сборной важным событием.

RT
Теги: Фарфан
Сегодня, 18:42
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№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 18:56) #
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Регистрация: 13.12.2017
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