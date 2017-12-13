Джефферсон Фарфан: слава богу, во время чемпионата мира-2018 не будет так холодно

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан выразил надежду, что ЧМ станет для перуанцев важным событием.– Списки пока еще не сформированы. Мы делаем все, чтобы попасть в команду. Очень многие футболисты хотят поехать на чемпионат мира, все будут бороться за место в составе. Поэтому каждому следует тренироваться как можно больше, чтобы достойно представлять нашу страну. А моим друзьям я рассказал о том, что здесь очень холодно. Слава богу, во время мундиаля не будет так морозно, ведь он пройдет летом. Именно об этом я с ними больше всего и разговаривал.– Нет, этим федерация занимается сама. Я всего лишь футболист. Мое дело – играть в футбол, а федерация решает остальные вопросы.– Мы понимали, что в группе нам может достаться любой соперник, везде могут быть сильные оппоненты. На этот раз нам выпало играть с Францией. На ее месте могла быть Германия или Бразилия. Нам остается только играть как можно лучше. Мы надеемся, что этот мундиаль станет для нашей сборной важным событием.