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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Российским сенаторам выделили билеты на ЧМ-2018, которые нужно будет выкупать за наличные
Организаторы ЧМ-2018 выделили российским сенаторам определенное количество билетов, которые парламентарии могут приобрести за те же деньги, что и обычные болельщики, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Нашему комитету выделяются билеты на чемпионат мира по футболу для их приобретения. Это билеты двух ценовых категорий", - цитирует Джабарова ТАСС.
По его словам, количество билетов ограничено, и сенаторам придется подавать заявки.
После заседания комитета парламентарий уточнил, что сенаторы смогут приобрести билеты за наличный расчет и по таким же ценам, как и для всех остальных болельщиков.
"Нашему комитету выделяются билеты на чемпионат мира по футболу для их приобретения. Это билеты двух ценовых категорий", - цитирует Джабарова ТАСС.
По его словам, количество билетов ограничено, и сенаторам придется подавать заявки.
После заседания комитета парламентарий уточнил, что сенаторы смогут приобрести билеты за наличный расчет и по таким же ценам, как и для всех остальных болельщиков.
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