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Российским сенаторам выделили билеты на ЧМ-2018, которые нужно будет выкупать за наличные

Организаторы ЧМ-2018 выделили российским сенаторам определенное количество билетов, которые парламентарии могут приобрести за те же деньги, что и обычные болельщики, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Нашему комитету выделяются билеты на чемпионат мира по футболу для их приобретения. Это билеты двух ценовых категорий", - цитирует Джабарова ТАСС.

По его словам, количество билетов ограничено, и сенаторам придется подавать заявки.

После заседания комитета парламентарий уточнил, что сенаторы смогут приобрести билеты за наличный расчет и по таким же ценам, как и для всех остальных болельщиков.
Сегодня, 20:11
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№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 20:31) #
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Регистрация: 13.12.2017
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