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Виталий Мутко: скорее всего, матч Россия - Франция пройдет в "Лужниках". Французы имеют право выбирать

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что товарищеский матч Россия - Франция, скорее всего, пройдет в "Лужниках".

Игра должна состояться 27 марта.

"Скорее всего, матч пройдет в Москве, как бы это ни было огорчительно для регионов. Сборная Франции - лидер мирового футбола, они хотят играть в столице на лучшем стадионе, в "Лужниках". Французы - выдающаяся команда, имеют право выбирать. Официальное решение будет объявлено в ближайшее время", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Франции Сборная России
Сегодня, 20:43
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
на лучшем стадионе

вы ж с фурсенко два брата акробата пели что лучший в питере


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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