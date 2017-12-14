В Саранске возле стадиона ЧМ-2018 появится "город болельщиков"

В Саранске неподалеку от "Мордовия Арены" появится кемпинг.Проект под названием "город болельщиков" в настоящий момент находится в финальной стадии согласования и будет открыт незадолго до чемпионата мира-2018. Концепция кемпинга разработана с учетом международной практики проведения ЧМ-2010 и 2014, а также других крупных европейских турниров."Это временная инфраструктура, обладающая всеми необходимыми условиями для гостей: кровати, санитарная зона, обеспечение питания, охраны периметров и внутренней безопасности, медицинская служба и прочее", - говорится в пресс-релизе.