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В Саранске возле стадиона ЧМ-2018 появится "город болельщиков"

В Саранске неподалеку от "Мордовия Арены" появится кемпинг.

Проект под названием "город болельщиков" в настоящий момент находится в финальной стадии согласования и будет открыт незадолго до чемпионата мира-2018. Концепция кемпинга разработана с учетом международной практики проведения ЧМ-2010 и 2014, а также других крупных европейских турниров.

"Это временная инфраструктура, обладающая всеми необходимыми условиями для гостей: кровати, санитарная зона, обеспечение питания, охраны периметров и внутренней безопасности, медицинская служба и прочее", - говорится в пресс-релизе.

"Р-Спорт"
Сегодня, 21:00
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