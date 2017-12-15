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ФИФА получила новые данные о российских футболистах от WADA

ФИФА получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новые данные о российских футболистах из базы московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

"Мы можем подтвердить, что ФИФА и другие международные федерации сегодня встретились с WADA и получили новые данные из московской лаборатории. ФИФА ожидает дополнительной информации от WADA в ближайшие месяцы.

"ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям. Если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо спортсменом, ФИФА применит к нему соответствующие санкции", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сегодня, 00:10
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