Жители Крыма теперь могут купить билеты на ЧМ-2018 через сайт ФИФА

Управляющая делами Крымского футбольного союза Ольга Безугловец сообщила, что ФИФА устранила технические неполадки, с которыми столкнулись жители полуострова при покупке билетов на матчи ЧМ-2018."Внимание всем! Техническая проблема для подачи заявок на билеты чемпионата мира по футболу для жителей Крыма устранена!В некоторых случаях (например, если вы ранее пытались отправить заявку на билеты и получали сообщение об ошибке) может потребоваться очистка кеша и удаление файлов cookie вашего браузера. Как это сделать – читайте здесь", – написала Безугловец в фэйсбуке.