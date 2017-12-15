Владимир Габулов: выступление сборной России в 2017 году можно оценить положительно

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:09
Василий Уткин: Федуну поздно рассказали стишок со словами "стою на асфальте я, в лыжи обутый" (15)
Василий Уткин: Федуну поздно рассказали стишок со словами "стою на асфальте я, в лыжи обутый" (15)
15:29
Диего Марадона: играй я сейчас, у меня было бы больше "Золотых мячей", чем у Роналду и Месси (13)
Диего Марадона: играй я сейчас, у меня было бы больше "Золотых мячей", чем у Роналду и Месси (13)
13:59
Детский тренер Зобнина: в "Спартаке" нам сказали: "Нет, этот парень слабый, нам не подходит" (8)
Детский тренер Зобнина: в "Спартаке" нам сказали: "Нет, этот парень слабый, нам не подходит" (8)
13:27
Федор Кудряшов: все 140 миллионов футбольных специалистов говорят, что мы должны выходить из группы (12)
Федор Кудряшов: все 140 миллионов футбольных специалистов говорят, что мы должны выходить из группы (12)
11:56
Директор "Амкара": у нас за три года не было дорогого трансфера, везде был человеческий фактор
Директор "Амкара": у нас за три года не было дорогого трансфера, везде был человеческий фактор
09:55
Виктор Булатов: у "Зенита" дисбаланс в полузащите - есть три опорника, но нет игрок под нападающими (2)
Виктор Булатов: у "Зенита" дисбаланс в полузащите - есть три опорника, но нет игрок под нападающими (2)
08:33
Виктор Гончаренко: имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадры не приходится (8)
Виктор Гончаренко: имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадры не приходится (8)
Владимир Габулов: выступление сборной России в 2017 году можно оценить положительно
Вратарь сборной России Владимир Габулов заявил, что сборная плодотворно поработала в 2017 году, у команды появился свой рисунок игры.
"Были проведены контрольные матчи на хорошем уровне, проделана большая работа на тренировочных сборах, в сборной появились новые лица, а у команды - определенный рисунок игры и ее понимание. Были и неудачные игры, но в глобальном масштабе я бы оценил этот год положительно.
Да, ситуация не изменилась глобально, но это произойдет только после больших побед. Как сборная бьется, какую игру хочет показывать, как болельщики благодарят команду после игр за самоотдачу - в этом плане изменения есть.
Нашей команде нужно играть с соперниками, действующими в разных стилях. За тот период, что я в сборной, легко в контрольных играх не было ни с одной командой", - цитирует Габулова ТАСС.
"Были проведены контрольные матчи на хорошем уровне, проделана большая работа на тренировочных сборах, в сборной появились новые лица, а у команды - определенный рисунок игры и ее понимание. Были и неудачные игры, но в глобальном масштабе я бы оценил этот год положительно.
Да, ситуация не изменилась глобально, но это произойдет только после больших побед. Как сборная бьется, какую игру хочет показывать, как болельщики благодарят команду после игр за самоотдачу - в этом плане изменения есть.
Нашей команде нужно играть с соперниками, действующими в разных стилях. За тот период, что я в сборной, легко в контрольных играх не было ни с одной командой", - цитирует Габулова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.