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Владимир Габулов: выступление сборной России в 2017 году можно оценить положительно

Вратарь сборной России Владимир Габулов заявил, что сборная плодотворно поработала в 2017 году, у команды появился свой рисунок игры.

"Были проведены контрольные матчи на хорошем уровне, проделана большая работа на тренировочных сборах, в сборной появились новые лица, а у команды - определенный рисунок игры и ее понимание. Были и неудачные игры, но в глобальном масштабе я бы оценил этот год положительно.

Да, ситуация не изменилась глобально, но это произойдет только после больших побед. Как сборная бьется, какую игру хочет показывать, как болельщики благодарят команду после игр за самоотдачу - в этом плане изменения есть.

Нашей команде нужно играть с соперниками, действующими в разных стилях. За тот период, что я в сборной, легко в контрольных играх не было ни с одной командой", - цитирует Габулова ТАСС.
Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 17:16
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№2 Написал: Fen (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да (нет)
Регистрация: 14.08.2015
№1 Написал: Den Botov (Сегодня, 17:38) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 15.12.2017
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