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Сборная Германии на чемпионате мира-2018 будет базироваться в Ватутинках

Сборная Германии на чемпионате мира будет базироваться в Ватутинках (Москва).

"На этот раз, выбор базы был нелегким. Во время Кубка конфедераций мы базировались в Сочи, но было решено остановить свой выбор на Москве, поскольку там мы сможем работать в максимально комфортных условиях и в тихом районе", - цитирует главного тренера сборной Германии Йоахима Лева пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).
Теги: Сборная Германии Лев
Сегодня, 19:33
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№1 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну чтож, будем довольствоваться расположением сборной Бразилии. А на немцев посмотрим в третьем туре.


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Регистрация: 10.08.2012
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