Сборная Германии на чемпионате мира-2018 будет базироваться в Ватутинках

Сборная Германии на чемпионате мира будет базироваться в Ватутинках (Москва)."На этот раз, выбор базы был нелегким. Во время Кубка конфедераций мы базировались в Сочи, но было решено остановить свой выбор на Москве, поскольку там мы сможем работать в максимально комфортных условиях и в тихом районе", - цитирует главного тренера сборной Германии Йоахима Лева пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).