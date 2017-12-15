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Серхио Рамос: хотим закончить год еще одной победой

Защитник "Реала" Серхио Рамос накануне финала клубного чемпионата мира против "Гремио" отметил, что мадридцев не отвлекает тот факт, что через несколько дней их ждет класико с "Барселоной".

– Я в порядке. Спина болела, но сейчас все в норме, – начал Рамос. – На тренировке сегодня никакого дискомфорта не испытывал. Полон готовности помочь команде завоевать еще один титул. Если, конечно, тренер, выпустит.

– А не боитесь рисковать?

– Нет. Я всегда хочу играть. Тем более в важных матчах. Игра с "Гремио" в их числе.

– То есть такой турнир для "Реала" достаточно важен? Нет проблем с мотивацией?

– О чем вы вообще? Мы можем защитить титул лучшего клуба мира! Конечно, это очень важно. Тем более мы в этом году выиграли уже несколько трофеев и хотим закончить год еще одной победой, чтобы этот год стал одним из лучших в богатой истории "Реала".

– Но сразу после этого финала вас ждет матч с "Барселоной".

– И что теперь? "Гремиу" – сильный соперник. Нам будет очень тяжело и интересно. Да и тренер у нас такой, что расслабиться точно не даст.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рамос Реал Сборная Испании
Сегодня, 20:11
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