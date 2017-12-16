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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сервисы сообщили о полной загрузке отелей в дни матчей ЧМ-2018
В городах, которые примут ЧМ-2018, и где нет большого номерного фонда, осталось крайне мало свободных номеров, сообщил директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес.
"Почти во всех городах, принимающих чемпионат мира, сейчас доступно крайне мало вариантов проживания на дни матчей и дни, предшествующие им", — рассказал Гинес, отметив, что пяти- и четерыхзвездочные отели полностью загружены во многих городах, поскольку они будут использоваться для размещения делегаций и специальных категорий гостей чемпионата.
"Такой проблемы нет только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, что объясняется значительно большим номерным фондом этих городов по сравнению с регионами", — добавил он.
РБК
"Почти во всех городах, принимающих чемпионат мира, сейчас доступно крайне мало вариантов проживания на дни матчей и дни, предшествующие им", — рассказал Гинес, отметив, что пяти- и четерыхзвездочные отели полностью загружены во многих городах, поскольку они будут использоваться для размещения делегаций и специальных категорий гостей чемпионата.
"Такой проблемы нет только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, что объясняется значительно большим номерным фондом этих городов по сравнению с регионами", — добавил он.
РБК
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