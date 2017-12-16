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Глава Минтранса уверен в будущей готовности транспортной системы РФ к ЧМ-2018

Глава Минтранса РФ Максим Соколов уверен, что транспортная система страны будет полностью готова к чемпионату мира в 2018 году.

"Во всех городах, которые принимают матчи чемпионата мира, транспортная инфраструктура находится в высокой степени готовности, и нет никаких сомнений, что Минтранс, и в целом транспортная система справятся со своей задачей", - цитирует Соколова РИА.

Он добавил, что ряд объектов мы уже введены в эксплуатацию. В частности, он привел в пример Нижний Новгород, где находится с визитом – в городе уже построен новый терминал аэропорта и проведена реконструкция аэродромной инфраструктуры.

Кроме того, новый терминал аэропорта готов и в Самаре, где также строится вторая взлетно-посадочная полоса, устанавливается новое радиотехническое и светосигнальное оборудование. В Саранске обновленный аэропорт и аэродромная инфраструктура будут введены в эксплуатацию в феврале.
Сегодня, 16:20
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